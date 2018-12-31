Son dakika haberine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre; 2019 yılı için yüzde 23.73 olarak açıklandı.

İHA'nın haberine göre Trafik cezaları, özel yasayla arttırılmadı.

Motorlu taşıtlar vergisinde de bu kararla indirim yetkisi kullanıldı ve oran yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Ayrıntılar gelecek...