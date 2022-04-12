Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla 1.04 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.

Son indirimle beraber motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20.22 liraya düştü.