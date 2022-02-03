Minik Eymen davası sil baştan!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen M.D.'ın oğlu Eymen Sadık D.'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen M.D.'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren M.D, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.
M.D.'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri, M.D. ile sevgilisi S.E. ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAKANLIK AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan M.D.'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, S.E.'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.
YENİDEN YARGILANACAKLAR
İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık S.E.'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.
Sanık M.D.'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerden yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Sanıklar, ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.
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