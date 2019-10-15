Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.