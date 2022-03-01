Bakan Özer: Matematik ile ilgili seferberlik başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Şubat post modern darbe sürecinin mesleki eğitime etkilerine ilişkin konuştu. Kaldırılan katsayı uygulaması için, "Yıllardan beri şikayet ettiğimiz liseler arası başarı farkı 28 Şubat’ın mirasıdır" dedi. Bakan Özer, lise ve üniversite mezunlarına yönelik istihdam garantili mesleki eğitim merkezi tamamlama programının detaylarını da açıkladı. Matematik öğrenimiyle alakalı seferberlik başlatılacağını belirten Özer, “Matematikte öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz” dedi.

Aralarında Habertürk TV Ankara Temsilci Yardımcısı Fevzi Çakır’ın da bulunduğu bir grup gazeteci ile bir araya gelen Bakan Özer’in açıklamalarından öne çıkan hususlar şöyle:

BEŞERİ SERMAYE YATIRIM YAPACAĞIZ: Bir taraftan fiziksel yatırımlar yapacaksınız, bir taraftan da eğitim sistemine yapılan baskılardan kaynaklanan anti demokratik uygulamaların hasarlarını tamir edeceksiniz. Yani başörtüsü problemini ortadan kaldıracaksanız, 28 Şubat’ın din öğretimde ve mesleki eğitimde yarattığı travmanın hasarlarını tedavi edeceksiniz. İşte eğitimle ilgili toplumsal taleplerin karşılığını yerine getireceksiniz, seçmeli derslerle ilgili adımlar atacaksanız ve bunları fiziksel yatırımlarla birlikte yapacaksınız. Kolay bir şey değil, hakikaten kolay bir şey değil. Bu dönem hakikaten eğitim tarihinde takdir edilmesi gereken devrimsel bir dönem…Nüfus artarken bir taraftan eğitime erişimi artırmak kolay bir şey değil…Eğitimin evrenselleşmesinde en kritik şey okul öncesi eğitim. Burada en büyük eksikliklerden biri okul öncesi eğitim bunu da bu dönem inşallah biz çözeceğiz. Artık sürekli iyileştirme kültürüyle hareket edeceğiz. Beşeri sermaye yatırım yapacağız. Gelinen nokta çok iyi ama gitmemiz gereken çok yol var.

28 ŞUBAT’IN MİRASI: Katsayı uygulaması yükseköğretime erişimi kısıtlayan, başarılı öğrencileri meslek liselerinden ve imam hatiplerden uzaklaştıran bir uygulamaydı. Katsayıdan dolayı bu okul türlerine artık başarılı öğrenciler gitmez oldu. Bu durumda bu liseler, akademik olarak başarısız olan öğrencilerin kümelendiği liselere dönüştü. Bu okullar; iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştirmekten uzaklaştı. Hem ekonomik kalkınma için gerekli olan insan kaynağı yetişmedi. Hem de sosyal problemler ortaya çıktı. Okullar arası başarı farkı maksimum seviyeye çıktı. Yıllardan beri şikayet ettiğimiz liseler arası başarı farkı 28 Şubat’ın mirasıdır…Gelinen noktada hem eğitime erişim artırıldı. Mesleki eğitim ve imam hatiplerdeki travmaların, problemlerin giderilmesi için çok enerji harcandı. Tüm bunlar yaşanmamış olsaydı, bugün eğitimde çok daha farklı bir noktada olurduk.

MESLEKİ EĞİTİM RAYINA GİRİYOR: Mesleki eğitimi toparlamak için çok proje harcandı. Yeni yeni rayına girmeye başlıyor. Katsayı uygulaması ne için yapıldı? İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan ihtiyacını karşılamak için hazırlandı, güya…Öyle olmadı. Asıl amaç; imam hatip mezunlarının başka okullara gitmemesini sağlamaktı. Ne kadar mühendislik projesi yaparsanız yapın, bunun kalıcı olma ihtimali yok. Esnek, geçişken, çocuklarına ve gençlerine güvenen bir eğitim sistemi olmalı…O zaman hiçbir problem olmaz.

MATEMATEK SEFERBERLİĞİ: Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız. Muhtemelen 9 Mart‘ta. Tarih konusunda TÜBİTAK’la da denk getirmeye çalışıyoruz. Matematik öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz… Öğrencilerimizin üreterek öğrenmelerini sağlayacağız.

İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EĞİTİMİ: Mesleki eğitimde önemli değişiklikler yaptık. Yapılan düzenleme ile öğrencilere ödenen asgari ücretin yüzde 30’unu işveren üzerinden aldık. Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir çırak şu an her ay 1275 TL para alıyor. Kalfa olduktan sonra 2125 TL alıyor. Kanun değişikliği sonrası, 2,5 ayda bu merkezlerdeki öğrenci sayısı 159 binden 350 bine yükseldi. Hedefimiz 2022 yılının sonunda 1 milyon. Böylece genç işsizlik konusunda bir enstrüman geliştirmiş olduk. Şimdi bunu bir adım daha ileri götüreceğiz. Lise ve üniversite mezunlarının katılacağı istihdam garantili mesleki eğitim merkezi tamamlama programı geliştirdik. 6 aylık eğitim. Mesela, benim bin tane plastik teknolojisi ile ilgili elemana ihtiyacım var. Ama eleman bulamıyorum. Bakanlık olarak hemen sektörle bir anlaşma imzalayacağız. Eğitimin tamamını sektör verecek. Gençler okula hiç gelmeyecekler, asgari ücretin yüzde 30’a kadar kısmını da biz vereceğiz. Ancak eğitimi bitirenler orada istihdam edilecekler…Bu devasa bir proje. Bunu sektörün önemli temsilcileri ile birlikte yapacağız. İşverenler; ‘şu elemanı bulamıyorum’ diyemeyecek.