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Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Twitter hesabından yaptığı duyuruda Migros'un depo hizmetlerini taşere ettiği US Grup ile yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili heyecanlandıran açıklama Ahbap platformu başkanı ve sanatçı Haluk Levent'ten geldi. Sanatçı, tarafların 8 saatlik bir görüşme gerçekleştiğini ve sorunların çözüldüğünü ifade eden bir tweet paylaştı.

Bu mesajın ardından gözlerin çevrildiği sendika da kısa bir süre açıklama yaparak "Migros işçisi kazandı" dedi.

Migros dağıtım merkezlerinde çalışan işçiler yüzde 8 zam önerildiği gerekçesiyle bir süredir eylem yapıyor ve primlerle birlikte saatlik 4 TL ek zam istiyordu. Migros ise işçi ücretlerine yüzde 54 zam yapıldığını, işçilerin istediği artışın yüzde 80'e denk geldiği fakat bunun makul olmadığını açıklamıştı. Yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler en son Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylem yapmıştı.

EYLEMİN SEMBOL KARESİ

Burada yapılan eylemdeki gözaltı görüntüleri tartışma konusu olmuştu. Migros çalışanlarından Gulabi Aksu'nun göz yaşlarını tutamadığı anlara ilişkin kareler tepki çekerken İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaparak "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, cumartesi günü yaptığı açıklamada “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız” demişti.