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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP, yerel seçim çalışmalarını üç ana hedef ekseninde yürütecek

        MHP, yerel seçim çalışmalarını üç ana hedef ekseninde yürütecek

        MHP, yerel seçim çalışmalarını, "merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışması", "büyükşehirlerin kazanılması" ve "depremden etkilenen 11 ilde Cumhur İttifakı'nın mutlak zaferi" hedefiyle yürütecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:13
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        MHP'den yerel seçimler için 3 hedef eksen
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        MHP'de, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, temmuzda "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yerel seçimlere hazırlık sürecini başlatmasının ardından çalışmalara hız verildi.

        MHP, seçim stratejisini, "İstikrar ve Hizmet İçin, Uyumlu Yönetimle, Umutlu Geleceğe" ve "Merkezden Yerele İstikrarı Bozmadan Umuda Doğru" sloganları üzerine kurdu.

        Seçim stratejisinin başlıklarından ilkini "merkezi ve yerel yönetimin uyum içerisinde çalışması" olarak belirleyen parti, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde elde ettiği başarının yerel seçimde de sürdürülmesini hedefliyor. MHP, böylece siyasi istikrarın pekişeceği ve vatandaşa giden hizmetin kalitesinin artacağını düşünüyor.

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        MHP'nin stratejisinde Cumhur İttifakı'nda olmayan büyükşehirlerin kazanılması ikinci hedef olarak belirlenirken parti, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 il ve ilçelerinde ise ittifakın "mutlak zafer" elde etmesini amaçlıyor.

        MHP'li belediye sayısını 31 Mart 2024'te yapılacak seçimde artırmak isteyen parti, 2019 yerel seçimlerinde bir büyükşehir (Manisa), 10 il, 133 ilçe ve 88 belde olmak üzere 232 belediye kazanmıştı.

        DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE ÖZEL "HEP YANINDA" KAMPANYASI

        Bu arada MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremden etkilenen 11 ilde kampanya çalışmalarının depremzede vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek yapılması talimatını verdi. MHP bu kapsamda depremden etkilenen illere özel "Hep Yanında" ana teması ile kampanya çalışması başlattı.

        Parti, kampanyada, depremzedelerin her zaman yanlarında olacakları vurgusunu yaparak, "Verilecek Doğru Karar, Yaraları Cumhur Sarar", "Dar Zamanında Tüm Gücüyle Yanında", "Yaraları Özenle Saracak, Güvenli Geleceği Kuracak" ve "Beklentisiz Destek Kesintisiz Hizmet" sloganlarını kullanacak.

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        #mhp
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