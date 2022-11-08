Bahçeli'den AK Parti-HDP görüşmesi açıklaması: Çözümün nasıl olduğuna bakıyoruz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Her nefsin ölümü tadacak olması ilahi takdirdir. Mühim olan gökkubbede hoş bir sada bırakmaktır. Kutlu bir hayat uzun bir hayat değil, haklı bir davayla geçen hayattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 84 yıl evvel ebediyete irtihal etmiştir. Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa yeni Türk devletini iman ve irade gücüyle ortaya çıkardı. Selanik'te doğup Türk vatanını zulmün pençesinde kurtardı.

Türk milletinin istikbal ve istiklali onun emsalsiz mücadelesiyle, anıtlaşmış yüksek ülküleriyle parladı. Yetim büyüdü milletini yetim bırakmadı. Bütün eğitim sürecinde büyük bir kumandan ve devlet adamlığı hamurunu yoğurdu. Atatürk kurucu bir liderdir. İlk Cumhurbaşkanımızdır. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin, Türk milletinin asıl paydasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. 10 Kasım Aziz Atatürk'ü anlamak, tanımak, tanıtmak için tarih tecrübesidir.

Atatürk'ün kurduğu partinin başında oturan zatın bile isteği siyasi koloniye dönüşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına ihanettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü, antiemperyalist bir siyaset ve devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır.

Cumhuriyet'e "yıkım projesi" diyen ahlaksızlar milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk milleti belini doğrultmuş, silkinip kalkmayı bilmiştir. Mazlumlara elini uzatan, gariplerin yüreğine dokunan bir Türkiye gerçeği bir gurur yaşatmaktadır. Bölgesel ve küresel krizlere karşı atıl, edilgen bir durumdan, etkin ve aktif bir Türkiye'ye ulaşılmıştır.

Türkiye mahir bir siyaset eliyle, pergelin ayağını Ankara'ya koyup diğeriyle 360 derecelik bir bakış açısı elde etmiştir.

TAHIL KRİZİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik koridoru trafiği askıya alınmış, tahıl sevkiyatı durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in sorumlu tutumuyla yeniden açılmış, açlık çeken toplumlara merhamet seferleri yeniden başlamıştır.

Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır. İstanbul'da kurulacak masada barışın yeşermesi beklentimizdir. Gıda fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmaktadır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi topluma ulaştırılması konusunda tüm ülkelere insanlık dersi vermektedir.

Zaman Türkiye zamanıdır, zemin Türk vatanı, Türk İslam coğrafyalarıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Bu zafer 2023'te lider ülke Türkiye diye tezahür edecektir.

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLER

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD halkı 36 valiyi seçmekle birlikte Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'nın 35'ini belirleyecektir. ABD'de toplumsal uzlaşma kriz geçirmektedir. Biz ABD'de yapılan ara seçimlerde kimin kazanıp kaybettiğinden, azil sürecinin ne zaman başlayıp başlamayacağından demokratik süreçlerinin işlemesini, sandık sonuçlarına riayeti temenni ediyoruz. Önümüzdeki yılların çok kutuplu dünya panoramasında ABD'nin parçalı ve güç yapısıyla tablonun dışına kayacağını öngörüyoruz.

Brezilya'da seçimler yapılmış, Lula 11 yıl sonra tekrar seçilmiştir. Kore'de gerginlik tırmanmaktadır. Doğu Asya hegamonik mücadelelerin ağırlık merkezi haline dönüşmüştür. Güney Asya'da da sular durulmuş değildir. İmran Han'a yapılan suikast girişimi kırgınlıklara yeni çatlak eklemiştir. Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken diğer ülkeler ısınma ve aydınlanma endişesiyle kıvranmaktadır. Türkiye bu konuda çok rahattır. Aksini söyleyen zillete düşenlerdir.

NATO'nun Madrid zirvesindeki üçlü muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attığı titizlikle incelenmelidir. İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin denetim ve kontrolündedir. NATO Genel Sekreteri'nin TBMM'nin ne yapacağını, nasıl karar alacağını dikte etmesi edepsizliktir. NATO, TBMM'nin üzerindeki bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli.

Mezkûr muhalefet tantanası iç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine başka başkentlerden bakmayı alışkanlık hale getirmiştir.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN YURTDIŞI ZİYARETLERİ

Adına zillet dediğimiz partiler buhrandan buhrana sürüklenirken, milletine saldırmaya kapılmaktadır. Sayıları 6 mı, 7 mi, 8 mi olduğu muamma olan zillet ittifakı dedikodunun anaforuna düşmüştür. Türkiye'nin an itibariyle en ciddi sorunu muhalefetin melez, menfur ve gayrimeşru çizgide olmasıdır. Zillet ittifakı bir bakıma demokrasinin cellat başıdır.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi önceki genel başkanlarla bağdaşmamaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten zincirlidir. Şaşkın ve şuursuzdur.

ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, hezeyan nöbetine girmiştir. Kayıp 8 saat ve hamburgerli geziden sonra Birleşik Krallık'ta kendisini ve partisini rezil etmiştir. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymamıştır. Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu yemlenmek için el avuç açmıştır.

Parlak Türkiye için yatırımcılarla konuşmuş, 5 trilyon dolarlık fon yönetenlerle görüşmüş. İhtiyaç duyulan parayı bulduğunu açıklamış. Bunlar kamera şakası değildir. Trajikomik bir film senaryosu da değildir. Kılıçdaroğlu Türkiye aleyhine sahnede figüranlık yapmıştır.

Türkiye'yi narkodevlet olarak yabancı devletlere ispiyonlayan Kılıçdaroğlu sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Sayın Kılıçdaroğlu düştüğün duruma kafa yordun mu? Ne yapıyorsun, nereye hizmet ediyorsun? Peşine düştüğün parayı kim sana vadedecek. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun? Türkiye'de paraya istikbalini satacak gençlik yoktur.

Türkiye'yi sağda solda kara para ile itham edenler, Türk askerine uyuşturucu ticaretiyle çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir. Uyuşturucu ticaretine gözyumulduğunu iddia etmek FETÖ ağzıdır. Bu ağız Kılıçdaroğlu ile bütünleşmiş bir ağızdır. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Bölücü terör örgütünün servetiyle ilgilensin. Zillet ittifakını Türk milleti geri gelmemek için gönderecektir.

MHP olarak, başörtüsü ve ailenin korunması yasasını sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir. Karar ve irademizde değişiklik yoktur. Bu anayasa değişiklik teklifini geniş bir ölçüde Meclis'te sonuca gidelim ya da halk oylamasına gidelim. CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım.

AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulanan partileri ziyaret etmesi doğrudur. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.

EYT kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasıyla birlikte, sözleşmeli işçilerin kadroya geçirilmesini bekliyoruz. Sosyal medyadan MHP'ye istikamet çizilemeyecektir.