MHP'li Semih Yalçın, Prof. Mehmet Çilingiroğlu'na Twitter'dan sert tepki gösterdi. Halk TV'de katıldığı bir programda, Prof. Çilingiroğlu, "Ben Devlet Bahçeli'yi anlamış değilim. İflas etsin MHP'yi, geçsin AK Parti'ye, orada el kaldırsın. Niye bir partisi var anlamış değilim. Bahçeli'ye saygım sonsuz. Çıkıyor diyor ki 'Tabipler Odasını kapatmamız lazım', 'Anayasa Mahkemesini kapatmamız lazım'..." demişti.
YALÇIN: SEVİYESİZ, EDEPSİZ, AHLAK DIŞI
Çilingiroğlu'nun bu sözlerine yanıt veren Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Mehmet Çilingiroğlu adlı sözde bilim adamı ve FETÖ’cü müptezel; CHP’nin borazanı Halk TV’de Bu gece fevkalade seviyesiz, edepsiz ve ahlak dışı ifadelerle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye saldırdı. Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız. Ne var ki Çilingiroğlu hayâsızı Okyanus ötesinde, ağababalarının kucağına saklanıyor. Kabahat ondan çok, onu bizim üzerimize salarak havlatan Halk TV’de… CHP’nin davulunu çalan bu TV kanalında, sürekli olarak çeşitli bahanelerle MHP ve Devlet Bahçeli düşmanlığı yapılıyor. Hem de en seviyesiz şekilde…
Halk TV’nin son edepsizliğinin sebebi ise Genel Başkanımızın Tabipler Birliğinin kapatılması gerektiğine dair açıklamalarından duydukları endişe ve kin. Çünkü adının başında Türk sıfatı bulunan Tabipler Birliğinin yönetimi Türk düşmanlarının elinde. Başkanı Fincancı, PKK yanlısı bir militan. Arkasında HDP’den çok CHP’nin durduğu Tabipler Birliği’ndeki bu ihanet yapılanmasını MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin deşifre etmesi, iki partide de deprem etkisi yarattı. Bilinsin ki siyasette kirli ortaklıkları su yüzüne çıkaran MHP, daha birçok maskeyi indirip ardındaki ihanet suretlerini göstermeye devam edecek. Sayın Genel Başkanımıza dönük tahrik kokan alçakça küfür ve saldırıya çanak tutarak FETÖ’nün it uşaklarını üzerimize saldırtan Halk TV’yi şiddetle kınıyor, bu maksatlı ve rezil yayın anlayışı hakkında işlem yapılması için ilgili mercileri göreve davet ediyoruz."
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