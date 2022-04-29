Mevsim normallerinde bir bayram havası

Ramazan Bayram'ında hava durumunun nasıl olacağını kaleme alan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki 10 güne dikkat çekti.

Öztel yazısında şunları kaydetti: "Gelecek 10 gün, Türkiye’de ilkbahar mevsimine uygun hava koşullarıyla geçecek ama bu hava biraz da üşütecek görünüyor. Hemen İstanbul’un havası ile başlarsak Cumartesi ve Pazar günleri şehirde yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı ise kuzeyden esecek rüzgarla birlikte 12-15 derece aralığında hissedilecek. Hava 18 dereceden daha serin olduğunda kullandığımız o ince montlara yine ihtiyaç var. İstanbul’da en yakın yağmur Pazartesi (2 Mayıs) ve Salı günleri görünüyor, haftaya 2-3 Mayıs’ta beklenen bu yağmurlu günlerde sıcaklık 12-13 derece, yani yine soğukça bir ilkbahar havası. Ancak ardından bayram tatilinin sonu yaklaşırken hava Marmara’da yeniden 20 dereceye kadar ısınıyor. Marmara’da serin başlayan tatil daha sıcak devam edecek.

Anadolu’da ise neredeyse her güne bir miktar yağmur düşüyor. Halk arasında kırk ikindi yağmurları diye isimlendirilen, öğleden sonra ile akşam aralığında inen sıkı sağanaklar bu Pazar Malatya, Kayseri, Gaziantep çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ayrıca Doğu Anadolu genelinde de şimşekli gök gürültülü bahar yağmurları neredeyse 9-10 Mayıs tarihine kadar aralıklarla sürecek diyebiliriz. Bir de 5-6 Mayıs doğu ve kuzeydoğu dağlarımıza kar yağma olasılığı var ki yaz bekleyen insanımızı üzebilecek bu dağ havasından iyisi mi bahsetmeyelim.



Türkiye’de istatistiki olarak Nisan ayı son haftası ile Mayıs ayının ilk iki haftası bahar yağmurlarının en yoğun düştüğü tarihler ve ülkemiz mevsim ortalamalarının biraz üzerindeki sıcaklıklara rağmen bu yağmurları es geçmeyecek ve sabırla yağmasını bekleyen toprak, suyla buluşacak görünüyor. Yolculuklar ve açık hava etkinlikleri için sabah ya da akşam saatleri daha uygun olabilir. Bugünlerde serinliğin bir türlü ensemizden ayrılmamasına içerliyoruz ama yazın sıcak hava dalgalarıyla boğuşurken şu doğal serinliği ararız gibime geliyor. Her nasıl geçerse geçsin, sağlıklı geçsin dilekleriyle. Herkese iyi bayramlar."

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