"EN SONUNDA BİNAYI YAKTILAR"

Bölge sakinlerinden Melih Çevik, "Senelerdir boş duran bir bina. Önceden İstanbulspor kulübüne aitti. İçeride sokakta kalanlar yatıyor. Kendilerine defalarca izah ettik. En sonunda binayı yaktılar. Yetkili yerleri defalarca uyardık 'gelin bakın' diye, ilgilenen olmadı" diye konuştu. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.