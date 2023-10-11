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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!

        Küçükçekmece'de metruk binadaki yangın, D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi

        İstanbul'da sabah saatlerinde trafik felç oldu. Yoğunluğun ise Küçükçekmece'de D-100 karayolu kenarında bir metruk binada çıkan yangın nedeniyle meydana geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:19 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:19
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          Küçükçemece'de 2 katlı metruk binadaki yangından yükselen dumanlar nedeniyle D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu.

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          DHA'nın haberine Avcılar istikametinde yan yol trafiğe bir süre kapatıldı.

        • 3

          Bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken, bazı araç sürücüleri de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

        • 4

          Yanan binanın ise İstanbulspor'un eski kulüp binası olduğu öğrenildi.

        • 5

          Yangın, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Küçükçekmece göl kenarında bulunan 2 katlı metruk binada saat 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        • 6

          Yangından yükselen dumanlar D-100 Karayolu'nda sürücüler güçlükle ilerledi.

        • 7

          İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        • 8

          Yangın nedeniyle Avcılar istikameti yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Bazı vatandaşlar ise yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken, bazı araç sürücüleri de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

        • 9

          Yanan binanın ise İstanbulspor'un eski kulüp binası olduğu öğrenildi.

        • 10

          "EN SONUNDA BİNAYI YAKTILAR"

          Bölge sakinlerinden Melih Çevik, "Senelerdir boş duran bir bina. Önceden İstanbulspor kulübüne aitti. İçeride sokakta kalanlar yatıyor. Kendilerine defalarca izah ettik. En sonunda binayı yaktılar. Yetkili yerleri defalarca uyardık 'gelin bakın' diye, ilgilenen olmadı" diye konuştu. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

        • 11

          METROBÜSTE YOĞUNLUK OLUŞTU

          AA'da yer alan habere göre de İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

          Kentte sabah işe ve okula gitmek isteyenler, bazı duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Bekleyen yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

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          Altunizade Metrobüs Durağı'nda vatandaşlar merdivenlerden inerken ve turnikelerden geçerken kalabalıktan ilerleyemedi. Yolcular, gelen otobüslerin de dolu olması nedeniyle araçlara binemedi.

          Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda ise Beykent Durağı'ndaki beyaz yol çalışması dolayısıyla yolcuların yönlendirilmesi nedeniyle yoğunluk dikkati çekti. Araçlara binmek isteyen kent sakinleri uzun kuyruklar oluşturdu.

        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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