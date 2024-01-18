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Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

AA'da yer alan habere göre Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

REKLAM Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü. Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Binanın boş olması nedeniyle ölü ya da yaralı bulunmuyor" denildi.