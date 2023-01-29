'Meteorolojik sırt' yerini 'soğuk hava oluğu'na bırakıyor!

İstanbul’da ise Çatalca-Silivri birkaç gecedir sıfır derecenin altına inip çıkıyor. Gecenin en soğuk geçen o dakikalarında yağış da olsaydı kar olarak yere inerdi, İstanbul’a kar yağdı diyebilirdik. Zorlarsak yine deriz havada da olsa görüldü.

İyi başlamayan ama zamanla soğuk ve yağışlı tarafa geçtiğimiz bir kış oluyor. Tahminlerde Ocak ayı başlarından bu yana takip ettiğimiz kar havasının içine girmiş bulunuyoruz.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada Marmara’da ve Anadolu genelinde aralıklarla süren kar yağışları görebileceğiz. İstanbul’dan Düzce’ye kadar olan alanda zayıf kar örtüsü ve Ankara-Çorum-Yozgat-Kırşehir gibi Anadolu merkezlerinde yer yer kuvvetlenen kar yağışları görülebilir. Malatya, Erzincan, Muş, Ağrı ve Kars bu mevsimin en kuvvetli kar fırtınalarını yaşayacak, kış mevsimi normallerinden çok uzak kalan, ince kalan kar örtüsü Doğu Anadolu dağlarımızda tazelenecek ve tahmindeki yağışlar gerçekleştiğinde metre ile ölçülecek. Bu durum şehirlerarası yollarda ve vadilerin-geçitlerin olduğu Anadolu yollarında ulaşımı aksatabilir. Bu hafta özellikle Çarşamba ve Perşembe beklenen kar yağışlarına (Anadolu'da) hazırlıklı olmakta yarar var.

"KURAKLIK ŞİDDETİNİ AZALTACAK"

Sonunda kuraklık şiddetini azaltacak (Ama o açan eriklerin bademlerin de sonunu getirecek) kar yağışlarının ve soğuk havanın etkisine ülkecek giriyoruz. İçinde kaldığımız o “meteorolojik sırt” yerini içine düşeceğimiz “soğuk hava oluğu”na bırakıyor. Bu durumun hayata etkisini özetlersek neredeyse 10 Şubat tarihine kadar Türkiye’de sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 2 ila 10 derece altında seyredecek. Buz gibi hava geliyor ve yer ediyor, bu duruma ev ve işyerlerinde hazırlıklı olunmalı, otomobil-minibüs-otobüs gibi taşıtlarda kış lastiği ve yolda kalma durumunda kullanılacak teçhizatın hazırlanmasında da yarar var.