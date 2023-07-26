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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklıklar zirve yapabilir - Son dakika hava durumu haberleri

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir

        Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye bugün yılın en sıcak gününü yaşayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken; İstanbul'da 38, Ankara'da 35, İzmir ve Antalya'da 42 derecenin ölçülmesi bekleniyor...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 07:38
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        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 40°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 42°

        Antalya

        Güneşli 43°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 42°

        Adana

        Güneşli 40°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL'DA ZİRVE YAPACAK

        İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Hava sıcaklıklarının İstanbul'da BUGÜN mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        İstanbul için yarın 38 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        "AÇIK HAVADA DIŞARI ÇIKMAYIN"

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde "açık hava aktivitelerini sınırlandırın" uyarısında bulundu.

        DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarılarını sıraladı.

        İnsanlara yoğun sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, hafif giysiler giyilmesi ve bolca su içilmesini tavsiye etti.

        Ghebreyesus, "Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde açık hava aktivitelerini sınırlandırın, yorucu aktivitelerden kaçının ve savunmasız sevdiklerinizi özellikle yaşlılar ile bebeklerinizi kontrol edin." ifadelerini kullandı.

        Çocuklar ve evcil hayvanların arabaların içerisinde bırakılmaması uyarısında da bulunan Ghebreyesus, yüksek sıcaklıkla ilgili semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #hava sıcaklığı
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