Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA ZİRVE YAPACAK

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının İstanbul'da BUGÜN mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul için yarın 38 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.