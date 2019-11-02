Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların ise kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden alınan son bilgelere göre yurt genelinde ise sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu.

İZMİR: 20, Az bulutlu.

ADANA: 26, Az bulutlu.

ANTALYA: 23, Az bulutlu.

MERSİN: 24, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 14, Az bulutlu.

KONYA: 14, Az bulutlu.

ZONGULDAK: 15, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu.

KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu.

VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 19, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olmasi bekleniyor.