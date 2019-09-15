15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
30 KENTTE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların; Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağış ve sıcaklık haritasında 30 kentte yağmur bekleniyor.
SICAKLIKLAR 1-4 DERECE DÜŞÜYOR
Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimleri ile Marmara'da sıcaklıkların 1 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE SICAKLIKLAR
Yapılan son tahminlere yurt genelinde ise sıcaklıkların şöyle olması bekleniyor:
ANKARA: 26, Parçalı bulutlu.
İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu.
BURSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 33, Parçalı bulutlu.
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı bulutlu.
SİVAS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM: 18, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 20, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 25, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 35, Parçalı bulutlu.
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