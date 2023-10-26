Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu 26 Ekim raporu: Meteoroloji'den bölge bölge uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Meteoroloji uyardı! Dikkat lodos ve yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosla birlikte Trakya, kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 07:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikkat lodos ve yağmur var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 25°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 27°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 27°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 26°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 25°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 17°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
        #Rüzgar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2 işçi hastanede
        Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2 işçi hastanede
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Habertürk Anasayfa