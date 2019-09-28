28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojinin yağış haritasında 20 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
RİZE VE ARTVİN'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA RÜZGARIN HIZI 70 KM
Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI KUZEY DOĞU'DA DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Edinilen son bilgilere göre illerimizde sıcaklıklar şöyle olacak.
ANKARA: 24, Parçalı bulutlu.
İSTANBUL: 25, Parçalı bulutlu
İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık.
ADANA: 33, Az bulutlu.
ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık.
MERSİN: 31, Az bulutlu ve açık.
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı bulutlu.
KONYA: 24, Az bulutlu.
DÜZCE: 24, Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 22, Parçalı çok bulutlu kıyıları aralıklı sağanak yağışlı.
SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı.
KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı.
VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı.
DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.
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