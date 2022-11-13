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Meteoroloji duyurdu: Sis ve pus etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı illerinde sis ve pus etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren de Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak yağış görülecek

Giriş: 13.11.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji açıkladı: Sis, pus ve sağanak yağış kapıda! - Hava durumu
Meteoroloji duyurdu: Sis ve pus etkili olacak
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ORTA KUVVETTE RÜZGAR BEKLENİYOR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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