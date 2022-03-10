Beklenen kar yağışı geldi! İşte tahminler

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 8°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

AFAD'DAN 38 İL İÇİN UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı. Açıklamanın devamında "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı temsilcileri AFAD Başkanlıkta 7/24 esasına göre bulunmak üzere 09 Mart saat 21.00 itibariyle AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde faaliyete geçmişlerdir" denildi.

Açıklamada, illere göre alınan önlemler ve kararlara da yer verildi. İstanbul'da, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle İl AFAD Merkezinin 7/24 esasına göre teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada "Ekipler 9 Mart saat 16.00 itibari ile sahada konuşlanma noktalarında görevlendirilmiştir. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul iline girişine 10 Mart Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren izin verilmeyeceği bildirilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Ankara'da şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı aktarılarak İl AFAD, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırda beklediği belirtildi.

Edirne'den İstanbul istikametine gidecek olan TIR ve kamyonların geçişine saat 04.00 itibariyle izin verilmeyeceği hatırlatılarak "İl genelindeki kamyon ve TIR'lar konaklama ve park alanlarına yönlendirilerek Edirne Türk Kızılayı ile gıda hizmeti verilmektedir" denildi. Bilecik'ten İstanbul istikametine 8 noktada trafiğin, gıda yüklüler hariç, çekici ve kamyon trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

KONYA'DA 3 İLÇEDE 30 MAHALLE YOLU KAPALI

Konya'da haberleşmenin devamlılığının kesintiye uğramaması için kritik bölgelere jeneratör yerleştirildiği belirtilerek "Konya-Seydişehir yolu ve Konya-Beyşehir yolu yoğun kar yağışı, zeminin karla kaplı olması nedeniyle saat 00.10 itibarıyla her iki istikamete de çekici türü araçlara kapatılmıştır. Seydişehir-Akseki, Kuruçay-Bozkır il yolunun kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle 09 Mart 2022 tarihinde saat 23.50 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır. Ankara-Isparta Devlet yollarının Akşehir ile Yalvaç arası (Yellibel geçidi), yoğun kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle 10 Mart 2022 tarih ve saat 00.30 itibari ile trafik güvenliği yönünden ağır taşıt ve çekicili araçlara kapatılmıştır. Toplam 3 ilçede 30 mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilmiştir. Seydişehir'de enerji kesintisi olan 145 aboneye enerji verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

AĞRI'DA 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Açıklamada, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek geçidinin aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu trafiğine kapatıldığı, yolda mahsur kalan araç sürücüleri için 100 kişilik yiyecek yardımının Türk Kızılayı tarafından bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada "Cumaçay-Kağızman arası karayolu ulaşımına kapalı olduğu bildirilmiştir. Kar yağışı nedeni ile 40 köy yolunun kapalı olduğu öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Van Bahçesaray ile Çatak arası karayolunun ulaşıma kapalı olduğu ifade edilen açıklamada Tunceli Hozat-Karaoğlan-Ovacık il yolunun 28 ila 59 kilometrelerinin AFAD tarafından yapılan çığ tehlikesi uyarısı nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı aktarıldı.