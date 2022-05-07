Meteoroloji'den uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıkların batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI 50 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
İSTANBUL: 18, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.
KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.
EDİRNE: 22, Az bulutlu.
MUĞLA: 24, Az bulutlu.
ADANA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu.
HATAY: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
ESKİŞEHİR: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
SİVAS: 11, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.
MALATYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı.
DİYARBAKIR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
SİİRT: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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