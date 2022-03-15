Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul'a kar geliyor!

YİNE GELİYOR! Son dakika haberi: Meteoroloji harita paylaştı ve gün verdi! İstanbul'a kar geliyor... İstanbul kar ne zaman yağacak?

AA

Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Perşembe günü saat 06.00'da genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

MARMARA'DA YER YER YOĞUN KAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre yağışların, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, gelecek hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 4-8 DERECE ALTINDA

Rüzgarın, batı kesimlerde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olması bekleniyor.

BAŞKENT'TE PERŞEMBE KAR VAR

Ankara'da, perşembeden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının cumadan itibaren hissedilir derecede düşerek, bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

İstanbul'da, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, cumadan itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, kar yağışının gelecek hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının cumadan itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

İZMİR'DE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

İzmir'de, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ KIYISINDA DA KAR VAR

Meteoroloji'den ayrıca Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının yarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.