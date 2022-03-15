O kentte kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı!

Son dakika haberler... İlk karın 9 Aralık 2021 yılında etkili olduğu Bitlis’te mart ayı ile birlikte yağan kar miktarı 9 metreye yaklaştı. Bitlis’te kar kalınlığı son kar yağışının ardından 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldü.
EVLER KARA GÖMÜLDÜ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre aldığı kar miktarı nedeniyle karın başkenti olarak anılan Bitlis'te yoğun kar yağışı aralıksız sürüyor. Mart ayında da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi.
Birçok araba kar altında kalırken, tek katlı evler kara gömüldü. Evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar çareyi kardan tüneller yapmakta buldu.
KAR MİKTARI 8 METRE 37 SANTİMETRE ÖLÇÜLDÜ
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilk karın 9 Aralık 2021 yılında yağdığı Bitlis’te mart ayı ile birlikte bu kış mevsimi yağan kar miktarının 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.
"KARIN BAŞKENTİ BİTLİS"
Karın başkenti olan Bitlis’te bugünlerde bir kar afetinin yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in Rahva bölgesindeyiz. Burada deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun bir tipi ve fırtına var. Kar kalınlığı da insan boyunu aşmış. Gerçekten karın başkenti Bitlis'te bir kar afeti daha yaşanıyor" dedi.
"BAHAR BİRAZ GEÇ GELECEK"
Yağan karın hayvanlar ve bitkiler için su deposu olduğunu belirten Mehmet Ali Akarsu ise "Mart ayının ortasında olmamıza rağmen memleketimizde kar yağışı hâlâ devam ediyor. Bu sene meteoroloji verilerine göre 8 metre kar yağmış durumda.
Bu gidişle bahar biraz geç gelecek görünüyor. Bu yıl geçen seneye göre daha çok kar yağdı. Ama yağan kar hem doğa için hem hayvanlar için iyi bir su deposu oldu. Bitkilerin yetişmesi için de iyi bir fırsat" diye konuştu.
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