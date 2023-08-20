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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesini beklediklerini aktaran Çelik, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti. İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA 4-5 DERECE DÜŞECEK Yarından itibaren sıcaklıkların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde 4-5 derece azalacağını bildiren Çelik, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla az bulutlu ve güneşli olacağını kaydetti. REKLAM Çelik, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarların 3 gün daha etkisini devam ettirmesinin beklendiğini, hafta ortasından itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti.