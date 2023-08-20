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        Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek

        Son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:57
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        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
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        Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

        Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesini beklediklerini aktaran Çelik, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

        İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA 4-5 DERECE DÜŞECEK

        Yarından itibaren sıcaklıkların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde 4-5 derece azalacağını bildiren Çelik, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla az bulutlu ve güneşli olacağını kaydetti.

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        Çelik, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarların 3 gün daha etkisini devam ettirmesinin beklendiğini, hafta ortasından itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti.

        Üç büyük şehir için yağış beklentisi olmadığını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

        "Sıcaklıklar biraz mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ankara'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca beklediğimiz sıcaklıklar 33-35 derece arasında, İstanbul'da önemli bir sıcaklık değişimi görünmüyor, önümüzdeki günlerde 32-33 derecelik hava sıcaklıkları devam edecek. İzmir'e baktığımızdaysa sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. Hafta içinde İzmir için en yüksek sıcaklık tahminimiz 35-36 derece."

        Hava Tahmin Uzmanı Çelik, düşüşe karşın mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        #son dakika
        #hava durumu
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