Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı - 2 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 07:27 Güncelleme: 02.10.2024 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bölge için sağanak uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 20°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 21°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 17°

        Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Habertürk Anasayfa