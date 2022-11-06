Meteoroloji'den iki kent için şiddetli yağış uyarısı

Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Fotoğraf: DHA
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI'DA SICAKLIKLAR AZALIYOR
Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVELTLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Fotoğraf: DHA
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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