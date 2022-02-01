Meteoroloji'den iki bölge için son dakika uyarısı!

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden, Batı Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YARIN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

AA'da yer alan habere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Batı Karadeniz'de perşembe günü öğle saatlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÇATI UÇMASINA KARŞI DİKKAT UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İÇ ANADOLU İÇİN DE UYARI YAPILDI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SOBA VE DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİNE DİKKAT

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.