Meteoroloji'den haritalı uyarı! Sağanak ve kar!

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Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak.

ANKARA: 3, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 7, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 10, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 12, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 13, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 17, Az bulutlu.

HATAY: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 1, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 5, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 4, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 7, Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

ERZURUM: -4, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: -5, Çok bulutlu ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı.

MUŞ: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Parçalı ve az bulutlu.

MARDİN: 6, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 8, Parçalı bulutlu.