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Son dakika: Meteoroloji'den haritalı uyarı! Sağanak ve kar!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, kıyı Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kar bekleniyor. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artıyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu şöyle olacak...

29.01.2022 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den yağış ve kar uyarısı! Marmaraya sağanak, Güneydoğu'ya kar geliyor! - Haberler
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Sağanak ve kar!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KIYI EGE'DE SAĞANAK

Yağışların Güney Ege kıyıları, Antalya, Çanakkale çevreleri ve Marmara'nın kuzeydoğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: -1, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

İSTANBUL: 6, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu.

İZMİR: 12, Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu.

BURSA: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 7, Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 14, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 2, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

KONYA: -5, Parçalı bulutlu.

SİVAS: -4, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

BOLU: 2, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 7, Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı.

KARABÜK: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

SİNOP: 10, Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu.

SAMSUN: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 9, Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN: 3, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı.

MALATYA: -4, Parçalı ve çok bulutlu.

MUŞ: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

VAN: -1, Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 4, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

GAZİANTEP: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

MARDİN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SİİRT: 4, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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