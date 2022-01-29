O kent dün gece dondu! -28.2'yi gördü!

İHA

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise eksi 26 derece oldu.

IRMAKLAR VE GÖLLER DONDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kentte ırmaklar ve göller donarken vatandaşlar da buz gibi havada zor anlar yaşandı.

EN SOĞUK KENTİMİZ SİVAS OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise Türkiye genelinde en soğuk beşinci bölge eksi 28.2 derece ile Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu.

YAKUTİSTAN'I ARATMADI

İlçede gece saatlerinde havaya atılan sıcak su yere buz damlacıkları olarak düştü.

Dondurucu soğukların yaşandığı kent dünyanın en soğuk bölgesi olan Yakutistan’ı aratmadı.