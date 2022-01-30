Yurt genelinde buzlanma ve don uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU HAVA SICAKLIĞINDA ARTIŞ

İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı sıcaklığında diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR, ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARILARI

Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış, rüzgar, çığ, buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in doğusunda fırtına; Güney Ege ile Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra doğusu 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile gece saatlerinde geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneyi 6; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m; Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.