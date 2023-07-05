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Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Toroslar, Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 05.07.2023 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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