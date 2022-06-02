Meteoroloji'den bir çöl tozu uyarısı daha!

Son dakika: Meteoroloji'den bir çöl tozu uyarısı daha!

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN