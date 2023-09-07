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        Haberler Gündem Hava Durumu SEL UYARISI! 7 Eylül Hava durumu | Son dakika: 3 bölge için yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize, Artvin, Çanakkale, Trabzon ile Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 07:30 Güncelleme: 07.09.2023 - 07:50
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        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 30°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 26°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 28°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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