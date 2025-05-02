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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak - 2 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 16 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli sağanak yağmurların etkisi altında. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Karabük, Kastamonu, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise lodos etkili olurken, çöl tozları da görülecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:04
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        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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        İstanbul

        Bulutlu 16°

        Ankara

        Sağanak Yağış 18°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 21°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 12°

        Adana

        Parçalı bulutlu 24°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 23°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNDE

        Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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