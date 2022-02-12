Mersin'de 52 adrese PKK/KCK operasyonu!

İHA

Son dakika haberler... Mersin'de, edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik uzun bir çalışma yürüttü.

52 TERÖR ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan çalışmalar sonucunda 15 Şubat terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde eylem hazırlığı içerisinde olan ve örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumlarında yer alan 52 şüpheli belirlendi.

52 ADRESE TEK TEK GİRİLDİ

Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, eş zamanlı 52 adrese şafak operasyonu düzenledi. 470 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslere tek tek girildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.