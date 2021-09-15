Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

1 yıl ve uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 17 oldu.

Ayrıntılar geliyor...