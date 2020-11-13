Merkez Bankası'ndan altına fren

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye'nin, altın madeni potansiyeli 6 bin 500 ton dolayında bulunuyor. Bunun yaklaşık bin 500 tonu rezerve dönüştürüldü. Geçen yıl altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 38 ton üretim yapıldı. Bu yıl 45 ton üretim hedefleniyor. İzleyen 15 yılın sonunda da ithal edilen yıllık 160 ton altının üretilmesi amaçlanıyor.

Koronavirüs salgını dünya ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Küresel ekonomilerde yaşanan güven sorunu ve salgın, altın talebini de üretimini olağanüstü derece artırdı. Bu dönemde Türkiye’nin de altın ithalatı belirgin biçimde arttı. Yılın ilk 10 ayında ithalat tutarı rekor kırdı ve 20.5 milyar dolara yükseldi. Daha önce yıllık en fazla 10 milyar dolar düzeyini görmüştü.

Yurt içinde de 18 işletme üretimlerine hız verdi.

MERKEZ BANKASI FREN YAPTI

Üretilen altının tamamı, 4 rafineride saf hale getiriliyor. MB, 2017 yılından bu yana Türkiye’de üretilen altının tamamını Londra’da geçerli uluslar arası ons fiyatı üzerinden Türk Lirası ödeyerek satın alıyordu. Banka’nın, bu yıl yerli üretim 2.5 milyar dolarlık altın aldığı hesaplanıyor.

Banka, iki hafta önce yerli üretim altın alımını durdurdu. Altın sektörü temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Merkez Bankası, birkaç haftadır altın alımını durdurdu. İşletmeler, yasa gereği borsaya kote bankalar ya da finansal kuruluşlara satış yapıyor” dedi.

Sektör temsilcileri, Merkez Bankası’nın izleyen dönemde yeniden alıma başlayabileceğini söyledi.