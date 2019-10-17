Almanya Başbakanı Angela Merkel, TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısını yinelerken, ülkesinin Türkiye'ye silah ihraç etmeyeceğini belirtti.

Parlamentonun alt kanadına konuşan Merkel, "Son günlerde Türkiye'yi askeri operasyonuna son vermesi için birkaç kez uyardım" dedi.

Harekatın büyük jeopolitik etkileri olacağını savunan Merkel, "Bu nedenle mevcut şartlarda Almanya Türkiye'ye silah ihraç etmeyecek" diye konuştu.