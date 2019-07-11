İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Esenler Otogarı olarak bilinen, 15 Temmuz Şehitler Otogarı otoparkının işletilmesinin 5 yıl süreyle, İBB’nin şirketlerinden İSPARK’a devredilmesini kabul etti. Otogara ait otoparkta, bir saat süreyle ücretsiz kalınabilecek.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın İSPARK'a devri konusu yenilenen İstanbul seçiminin ardından geçen pazartesi ilk kez toplanan İBB Meclisi'nde gündeme geldi. Meclise sunulan 39 farklı teklif arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi de yer aldı. 38'inci sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor.

KARAR MECLİSİN İKİNCİ TOPLANTISINDA ÇIKTI

Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle yıllardır sık sık gündeme geliyordu. Meclise sunulan teklifle ilgili karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında bugün yapılan meclisin bugün yapılan ikinci toplantısından çıktı. İBB Meclisi toplantısında alınan kararla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredildi.

YÜZDE 25'İNİ İBB'YE ÖDEYECEK

Meclis kararın göre, İSPARK, otoparkın işletilmesinden elde edilecek gelirin yüzde 25’ini İBB’ye ödeyecek. Bu kararla Otogara ait otoparkta, bir saat süreyle ücretsiz kalınabilecek. Otogarın sadece otoparkın işletilmesinin devrini kabul eden İBB Meclisi’nin kabul ettiği komisyon raporunun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

“Büyük İstanbul Otogarı bünyesinde bulunan otopark işletmesinin, elde edilecek gelirin yüzde 25’inin Belediyemize ödenmesi ve otoparkın 1 saat ücretsiz olması kaydıyla, 5 yıl süre ile İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.’ye devredilmesi, Büyük İstanbul Otogarı bünyesinde bulunan otopark dışında kalan alanlarının işletilmesinin ne şekilde yapılacağı hususunda karar vermek, Belediyemiz tarafından yapılmaması halinde Otogar işletmesinin veya Otogar bünyesinde bulunan yazıhane, dükkan ve gelir getirici alanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili ihale mevzuatı hükümleri doğrultusunda ihale edilmesi konularında gerekli karar vermek üzere dosyanın ilgili Müdürlüğüne iadesi tadilen uygun bulunmuştur."

BORÇLANMA MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, pazartesi Meclis gündemine alınarak komisyona havale edilen borçlanma talebi ise, Plan Bütçe Komisyonu’nun raporu olarak ele alındı. İmamoğlu’nun acil olarak talep ettiği 2 milyar 225 milyon TL’lik iç borçlanma talebi, 2018 Kasım ayında kabul edilen 2019 bütçe kararları gereği, 1 milyar 525 milyon TL olarak kabul edildi. Söz konusu 2019 bütçe kararına göre, bütçe denkliğini sağlamak için borçlanmaya gidileceği ve borçlanma miktarları da 1 milyar 525 milyon TL iç borçlanma, 1 milyar 675 milyon TL dış borçlanma olarak düzenlenmişti.