SON DAKİKA: Memur zammı ve emekli zammı için oran belli oldu! 2023 Memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu.





SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI YÜZDE 15.4 ARTACAK



SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.

MEMUR MAAŞI YÜZDE 16.5 ARTACAK

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.18 oranında arttı. Enflasyonla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi ek göstergesi 2200 ve 3000’den 3600’e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zammın yanı sıra ilave artışlar söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10 BİN 604 TL

En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.

Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak Vali 32,677 38,058 Genel müdür (1/4) 28,382 33,056 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12,982 15,120 Memur (Lise - 15/1) 9,051 10,542 Öğretmen (9/1) 10,047 11,702 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533 Başkomiser (8/1) 14,331 16,691 Polis memuru (11/1) 13,132 15,295 Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777 Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612 Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115 Mühendis (8/1) 13,905 16,196 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367 Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938 Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400 Avukat (9/1) 13,401 15,608 Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır 2022 Temmuz 2023 Ocak En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9,105 10,604

Emekli öğretmen 8 bin 937 TL maaş alacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak Müsteşar (1/1) 21,900 25,736 Genel müdür (1/1) 19,359 22,778 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7,476 8,937 Memur (Lisans - 4/1) 6,009 7,229 Öğretmen (1/4) 7,476 8,937 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12,687 15,006 Başkomiser (1/4) 7,617 10,513 Polis memuru (1/4) 7,617 10,513 Hemşire (Lisans - 1/4) 7,266 10,513 Mühendis (1/4) 9,114 10,845 Teknisyen (Lise -1/4) 6,343 7,618 Pratisyen hekim (1/4) 13,452 17,309 Profesör (1/4) 15,601 18,400 İmam-hatip 7,476 10,513 Avukat (1/4) 7,476 10,513 En düşük memur emekli aylığı 6,077 7,078 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.

En düşük işçi emekli maaşı 3 bin 352 TL olacak.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 4,687 5,408 SSK (2000 SONRASI) 2,905 3,352 BAĞ-KUR (ESNAF) 3,415 3,941 BAĞ-KUR (TARIM) 3,219 3,714

Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız