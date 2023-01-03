TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 oldu. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kasım ayında TÜFE'deki yıllık artış yüzde 84.39 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında ise enflasyon yüzde 85.51 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.
Yıllara göre bakıldığında ise 2022 enflasyonu 2001'den bu yana en yüksek enflasyon oldu.
TÜFE'deki yıllık değişimin son 2 yıldaki seyri:
Yıllara göre enflasyon:
SAĞLIKTA YÜKSELİŞ ULAŞTIRMADA DÜŞÜŞ
Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren ana grup yüzde 4.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5.91 ile sağlık oldu
YILLIKTA KONUT ZİRVEDE
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 25.87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79.83 ile konut oldu.
KONUT SİGORTASI ÜCRETLERİ YÜZDE 79.26 YÜKSELDİ
TÜİK verilerine göre aralıkta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 79.26 ile konut sigortasında yaşandı. İlaçlardaki artış yüzde 18.26'yı, sağlık sigortasındaki aylık artış ise yüzde 14.26'yı buldu.