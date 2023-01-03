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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Enflasyon oranları açıklandı! 2022 Aralık enflasyon oranı belli oldu

Son dakika haberler: 2022 yılı enflasyonu açıklandı

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 64.27 oldu. Bu, son 9 ayın en düşük yıllık artışı oldu. Ancak 2022 geneline bakıldığında 2001'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi kaydedildi. Aralık ayında bir önceki aya göre ulaştırma grubunda yüzde 4.13, giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 1.34'lük düşüş yaşandı

Giriş: 03.01.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Enflasyon oranları açıklandı! 2022 Aralık enflasyon oranı belli oldu
HABERTURK.COM

TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 oldu. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kasım ayında TÜFE'deki yıllık artış yüzde 84.39 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında ise enflasyon yüzde 85.51 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.

Yıllara göre bakıldığında ise 2022 enflasyonu 2001'den bu yana en yüksek enflasyon oldu.

TÜFE'deki yıllık değişimin son 2 yıldaki seyri:

AY Değişim(%)
Ara.22 64.27
Kas.22 84.39
Eki.22 85.51
Eyl.22 83.45
Ağu.22 80.21
Tem.22 79.60
Haz.22 78.62
May.22 73.50
Nis.22 69.97
Mar.22 61.14
Şub.22 54.44
Oca.22 48.69
Ara.21 36.08
Kas.21 21.31
Eki.21 19.89
Eyl.21 19.58
Ağu.21 19.25
Tem.21 18.95
Haz.21 17.53
May.21 16.59
Nis.21 17.14
Mar.21 16.19
Şub.21 15.61
Oca.21 14.97
Ara.20 14.60

Yıllara göre enflasyon:

Yıl Yıllık enflasyon (%)
1983 37.06
1984 49.68
1985 44.19
1986 30.67
1987 55.05
1988 75.21
1989 64.28
1990 60.41
1991 71.14
1992 65.97
1993 71.08
1994 125.49
1995 76.05
1996 79.76
1997 99.09
1998 69.73
1999 68.79
2000 39.03
2001 68.53
2002 29.75
2003 18.36
2004 9.32
2005 7.72
2006 9.65
2007 8.39
2008 10.06
2009 6.53
2010 6.40
2011 10.45
2012 6.16
2013 7.40
2014 8.17
2015 8.81
2016 8.53
2017 11.92
2018 20.30
2019 11.84
2020 14.60
2021 36.08
2022 64.27

SAĞLIKTA YÜKSELİŞ ULAŞTIRMADA DÜŞÜŞ

Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren ana grup yüzde 4.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5.91 ile sağlık oldu

YILLIKTA KONUT ZİRVEDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 25.87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79.83 ile konut oldu.

KONUT SİGORTASI ÜCRETLERİ YÜZDE 79.26 YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre aralıkta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 79.26 ile konut sigortasında yaşandı. İlaçlardaki artış yüzde 18.26'yı, sağlık sigortasındaki aylık artış ise yüzde 14.26'yı buldu.

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı
Konut sigortası 79,26
İlaçlar 18,26
Sağlık sigortası 14,26
Su (şebeke suyu) 10,42
Kuzu eti 8,25
Fırın, ocak ve fırınlı ocak 7,99
Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi 7,50
Gazete ve dergiler 6,74
Patates ve bazı yumru bitkiler 6,04
Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 5,36

Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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