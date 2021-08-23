Bakan Bilgin memur maaş zammını açıkladı

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Hükümet ile memur sendikaları toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sonucunu açıkladı.

Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet ilk teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6 zam+ enflasyon farkı, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı önermişti.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Bakan Bilgin'in sözlerinden satırbaşları şöyle:

- Sendikalarla uzlaşmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunu belli bir ölçüde, büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel çerçevede yürüttüğümüz konularda uzlaşmaya vardık. Şimdiden memurlara hayırlı olsun.

'3600 EK GÖSTERGE BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE TAMAMLANACAK'

- Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor, arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayi üst üste büyüyor. Enflasyon var, bunun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor.

- İlk teklifimizde 2022 için yüzde 5+ enflasyon farkı önermiştik, ikinci altı ay için yüzde 6+ enflasyon farkı önermiştik. İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik.

- Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacaktır. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir.