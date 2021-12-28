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Melike öldü, katil zanlısının durumu ağır! Kripto para cinneti!

Adana’da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan kişinin, kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kocanın hayati tehlikesi sürüyor

28.12.2021 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kripto para zararı cinnet getirtti! Önce eşini vurdu sonra intihar etmeye çalıştı!
Melike öldü, katil zanlısının durumu ağır! Kripto para cinneti!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner’e (28) tabancayla ateş etti.

EŞİNİ VURUP BAŞINA SIKTI

İHA'da yer alan habere göre başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığılırken, eve gelen baba Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Uyaner babasına, “Seni de vururum” dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

OLAY ANINDA 3 ÇOCUK DA EVDEYDİ

Baba Uyaner’in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı. Çiftin, 2 ay önce ikiz bebek dünyaya getirdikleri ve olayın yaşandığı sırada 3 çocuklarının da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

KRİPTO PARA BORSASINDA 450 BİN TL KAYBETMİŞ

Öte yandan, Yunus Emre Uyaner’in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı.

EŞİ ÖLDÜ KENDİSİNİN DURUMU AĞIR

Uyaner’in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner’in, olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı, eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
Hastanede tedavi gören Melike Yağmur Uyaner hayatını kaybetti, Yunus Emre Uyaner’in ise tedavisi devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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