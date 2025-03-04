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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye hedefi PKK'nın tüm unsurlarına yönelik | Son dakika haberleri

        Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye hedefi PKK'nın tüm unsurlarına yönelik

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı "silah bırakın" çağrısı için, "Terörsüz Türkiye hedefi PKK'nın bir unsurunu değil tüm unsurlarını tasfiye etmeye, organik bütünlüğün tümden ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Çağrı da tüm unsurları kapsıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 13:23 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:23
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        "Terörsüz Türkiye hedefi PKK'nın tüm unsurlarına yönelik"
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının terör örgütünün tüm unsurlarını kapsadığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X hesabından yazılı açıklama yaptı.

        "Çağrı bölgedeki tüm terör unsurlarına yöneliktir" diyen Uçum şu ifadeleri kullandı:

        "PKK yapısı bölgedeki bütün unsurlarıyla organik bütünlüğe sahiptir. PKK ismi şemsiye isimdir. Diğer unsurların farklı adlara sahip olması PKK şemsiyesi altında ve organik bütünlük içinde oldukları gerçeğini ortadan kaldırmaz.

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        PKK’nın organik bütünlüğü; tek lider (Öcalan), ortak yönetim, ortak program, ortak politika, koordineli hareket gibi yapı taşlarından oluşuyor. Terörsüz Türkiye hedefi PKK’nın bir unsurunu değil tüm unsurlarını tasfiye etmeye, organik bütünlüğün tümden ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Çağrı da tüm unsurları kapsıyor.

        Öcalan'ın yaptığı açıklamada “PKK kendini feshediyor” ile kastedilenin “KCK’nın tüm kollarıyla birlikte tarih olacağı” yani örgütün Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki tüm varlıklarıyla birlikte tamamen sona ermesi mesajı olduğu nettir. Aksi düşünülemez. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın deyimiyle "bir şark kurnazlığı" söz konusu olamaz.

        Çağrının kapsamını iyi niyetle tartışanların bu olguları dikkate alarak tartışmayı yürütmeleri elbette daha aydınlatıcı olur. Buna mukabil çağrıyı; Türkiye karşıtı ajandalarla kasten daraltmaya çalışanlar, terör yapısı içinde emperyalist ve yayılmacı odaklarla son bir ümitle iş tutmak için çarpıtma yapanlar, çağrıdan kaçınmak için bahane üretenler veya dar aktüel siyasi hesaplarla anlamaktan kaçınanlar da var. Bunların yaptığı hiç bir kapsam tartışmasının gerçekliği yoktur.

        Terörsüz Türkiye hedefine ‘terörle mücadelede organik bütünlük ilkesi’ esasına göre ilerlendiği net görülüyor. Bölgedeki tüm aktif terör unsurları, yapıları ve destek terör unsurlarının tamamen tasfiye edileceği konusunda kararlılık da sürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son yaptığı “Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider; operasyonları taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan sürdürürüz” uyarısı bu kararlılığın en büyük göstergesidir. Elbette çağrıya uyulması, kongre yapma, silah bırakma, teslim olma gibi sözlerin tutulması beklenendir. Ancak hangi yolla olursa olsun Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştiğinde Türkler, Kürtler, Araplar ve Türk Milletinin tüm bileşenleri hep birlikte kazanacaktır. Hep beraber Türkiye olma gücü daha üst seviyelere taşınacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

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