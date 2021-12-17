Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile adliyede!

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesini avukatı aracılığıyla savcılığa sunan Ronay, Erbil’in kendisine tacizde bulunduğunu ve hakaret ettiğini iddia etmişti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEDE

Mehmet Ali Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

Adliyeye gelirken yürümekte zorluk çektiği görülen Erbil, tekerlekli sandalye ile savcılığa çıkarıldı. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil sonrasında, savcılıktan çıktı.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, "İyi bayramlar." diyen Erbil, ardından adliyeden ayrıldı.

"TACİZ" İDDİASI

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınlamıştı.

Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti." iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozmuştu.

Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açmıştı.

"BEN TEHDİDE ASLA PABUÇ BIRAKMAM!"

Ronay, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." diyerek, yaşanan olayı açıklamıştı.

"REKLAM" İDDİALARINA YANIT

Ece Ronay, reklam yapmak için bu iddiaları uydurduğunu öne sürenlere, "Benim bunları paylaşma sebebim reklam değil. Ben bunları paylaştığımda şarkım zaten trend videolar listesinde birinciydi. Ben bunları paylaşıp, şarkımı daha yukarı çıkarmayı hedeflemedim zaten çıkabileceği en iyi yerdeydi." sözleriyle yanıt vermişti.

Mehmet Ali Erbil'in "Z kuşağının tuzağına düştüm!" sözlerine yanıt veren ünlü isim, "Z kuşağı gerçekten akıllı. Z kuşağını aptal yerine koyamaz kimse. Z kuşağından beni seven var, sevmeyen var ama kadını hepsi destekler." demişti.

"50 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Nişanlısına 50 bin TL'lik bir teklif geldiğini ifade eden Ronay, "Beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti. Zaten yaptıklarını da asistanına ve menajerine atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı? Asistanı çok yetenekli bir insanmış..." diyerek, sözlerini sonlandırmıştı.

TEPKİ TOPLAYAN BULUŞMA

Ece Ronay'ın, "Erbil'in asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti" sözlerinin ardından ünlü şovmen, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile buluşmuştu.

Bilir ile videosunu Instagram'dan yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'Bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz, hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti. Geldi, yemeğimi yedi." ifadelerini kullanmıştı.

"ARTIK NİŞANLIM DEĞİL!"

Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup, anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı." diye konuşmuştu. Ronay, Mehmet Bilir için ise, "Sanırım artık nişanlım değil." açıklamasını yaparak yollarını ayırdıklarını ifade etmişti.

Ronay, ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da sözlerine eklemişti.

Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı olayın ardından özür dilemişti.