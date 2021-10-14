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Mehmet Ali Erbil özür diledi! Nergis Kumbasar konuştu! Ece Ronay... - Magazin haberleri

Mehmet Ali Erbil özür diledi! Eski eşi konuştu...

Klibinde rol aldığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kamuoyundan özür diledi. Eski eşinin bu hamlesiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, "Mutlu oldum" ifadelerini kullandı

14.10.2021 - 08:52 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nergis Kumbasar, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in oyunculuk performansıyla ilgili konuştu. Nergis Kumbasar, "Çok beğeniyorum. Zaten Londra'da eğitim de aldı. Çalıştığı bir oyuncu koçu var." ifadelerini kullandı.

  • "ÖZÜR DİLEMESİNE MUTLU OLDUM"

    Kumbasar, gazetecilerin, "Eski eşiniz Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay'la arasındaki olaylardan sonra hiç konuştunuz mu? Ünlü şovmen, özür diledi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

    Oyuncu, "Özür dilediyse herkes 'Ne güzel, özür diledi' diye mutlu olmuştur. Ben de mutlu oldum." diyerek, eski eşine sahip çıktı.

  • "BU OLAYIN MUHATABI BEN DEĞİLİM!" DEMİŞTİ

    Nergis Kumbasar'a geçtiğimiz hafta 1989–1996 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin klibinde rol aldığı Ece Ronay'ı taciz ettiği yönündeki iddialar sorulmuştu. Konuşmak istemediğini ifade eden Kumbasar, "Bana Mehmet Ali Erbil ile ilgili soru sormayın. Bu olayın muhatabı ben değilim. Bana benim işimle ilgili soru sorun." demişti.

  • NELER OLMUŞTU?

    'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınladı.

    Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti." iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozdu.

    Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

  • TEDBİR KARARI ALDIRDI

    Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açtı.

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