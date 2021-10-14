Mehmet Ali Erbil özür diledi! Eski eşi konuştu...

"REKLAM" İDDİALARINA YANIT

Ece Ronay, reklam yapmak için bu iddiaları uydurduğunu öne sürenlere, "Benim bunları paylaşma sebebim reklam değil. Ben bunları paylaştığımda şarkım zaten trend videolar listesinde birinciydi. Ben bunları paylaşıp, şarkımı daha yukarı çıkarmayı hedeflemedim zaten çıkabileceği en iyi yerdeydi." sözleriyle yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil'in "Z kuşağının tuzağına düştüm" sözlerine yanıt veren ünlü isim, "Z kuşağı gerçekten akıllı. Z kuşağını aptal yerine koyamaz kimse. Z kuşağından beni seven var, sevmeyen var ama kadını hepsi destekler." dedi.