25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajdaki su seviyesi hafta başındaki seviyeden yüzde 1 düşüşle yüzde 43.51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.
İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı 24 Ekim itibariyle yüzde 43.51'e geriledi. Barajlardaki bu düşüş ve önümüzdeki dönemi değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor" dedi.
EYLÜL'DE 68 KG YERİNE 7 KİLOGRAM YAĞDI
Öncelikli olarak yağışlara baktığımızda geçtiğimiz aylardan bu yana yağışlar azaldığını kaydeden Adil Tek, "Ortalamaların altına düşmeye başladı. Örneğin eylül ayında İstanbul için 68 kilogram olan ortalama yağış yaklaşık 7 kilogram olarak düştü. Yani yağışlar 7'de 1 oranında düşmüş vaziyette. Aynı şekilde ekim ayı içerisinde de bugüne geldiğimizde, 60 kilogram olan ortalama yağış 40 kg olarak gözüküyor. Ve bundan sonraki süreçte de kasım, aralık, ocak, şubat, mart hatta nisana kadar, mart biraz yağışlar açısından normal geçecek gibi görünse de genel olarak 6 aylık periyotlara bakılırsa yağışlar ortalamanın altında kalacak gözüküyor" dedi.
'HİÇ YAĞMAZSA İSTANBUL'UN 176 GÜNLÜK SU STOKU KALDI'
İSKİ'nin yayınladığı barajlardaki doluluk oranı ile önümüzdeki kurak dönemi bir arada değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her 4 günde bir de bu oran yüzde 1 olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor.
MARMARA İÇİN DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLEYEBİLİRİZ
Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor. Bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var. Yağışlar kasım ve aralık ayında yine ortalamaların altında. Şubat ve nisan ayları da yine ortalamaların altında kalacak görünüyor. Serin ve kurak bir kış bizleri bekliyor olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna da şimdiden başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki Ağustos ayına geldiğimizde, yaz aylarına geldiğimizde, şu anki tahminler İstanbul ve çevresinde, Marmara için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, bir su problemi konusunun daha çok konuşulacağı günler olacak gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.
BARAJLARDA SON DURUM
İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde: Ömerli Barajı 42.92, Pabuçdere Barajı 2.92, Sazlıdere 42.10, Büyükçekme 44.15, Kazandere 6.23, Elmalı Barajı 69.85, Darlık Barajı 49.44, Istrancalar Barajı 26.30, Alibey Barajı 35.58 Terkos Barajı ise 61.79
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