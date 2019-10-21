21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli sınırındaki Pabuçdere ve Kazandere barajlarında kuruma tehlikesi olduğu bildirildi. Eylül ve ekim aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi hızla azaldı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şu anda 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44.37. 7 Ekim'de seviye yüzde 44.49 olarak ölçülmüştü. Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere barajları geldi. Bu barajlar kuruma tehlikesi sinyali vermeye başladı. Özellikle Pabuçdere Barajı'nda sadece kullanılmayan dip suyu kaldı.
Her iki barajdaki su seviyesi, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi. 60 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip ve ormanlık alanda bulunan Pabuçdere Barajı'nda neredeyse su kalmadı. Şu anda bu barajın sadece en derin bölgesinde az miktarda su bulunuyor. İSKİ verilerine göre, buradaki su seviyesi yüzde 2.81'e geriledi. Barajda yalnızca 1 milyon 64 bin metreküp su kaldı.
İSTANBUL'UN GÜNLÜK SU İHTİYACI 2.6 MİLYON METREKÜP
100 milyon metreküp kapasiteli Kazandere'de su miktarı yüzde 7.88'e inerken, Kazandere'de sadece 1 milyon 37 bin metreküp su kaldı. Bu barajlardaki su, İstanbul'un bir günlük ihtiyacını bile karşılayamıyor. Zira İstanbul'un günlük su ihtiyacı, 2 milyon 642 bin 907 metreküp. 19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52.39 olan barajlardaki su seviyesi, aradan geçen bir ayda yüzde 44.37'e düştü.
Su miktarındaki azalış diğer barajlarda da net görülüyor. Elmalı'da yüzde 70.29, Terkos'da yüzde 62.47, Darlık'ta yüzde 49.92, Büyükçekmece'de yüzde 44.51, Ömerli'de yüzde 43.61, Sazlıdere'de yüzde 42.53, Alibey'de yüzde 36.16 ve Istrancalar'da yüzde 25.88 su kaldı.
10 BARAJDAKİ SU MİKTARI
Ekim 2010 ile Ekim 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 21.39'a gerilerken, 2016'da yüzde 40.43, 2019'da ise yüzde 44.37 oldu. 10 barajdaki su miktarı 385 milyon 42 bin metreküpe gerilemiş durumda. Barajlardaki su miktarı şöyle:
Baraj Su miktarı (metreküp)
Ömerli 102.65 milyon
Terkos 101.36 milyon
Büyükçekmece 66,29 milyon
Darlık 53.66 milyon
Sazlıdere 37.74 milyon
Alibeyköy 12.35 milyon
Elmalı 6.75 milyon
Pabuçdere 1.64 milyon
Kazandere 1.37 milyon
Istrancalar 1.61 milyon
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