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Meclis'te "yumruklu" kavga!

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yumruklu kavga yaşandı. Tartışmaların yaşandığı Meclis'te oturuma ara verildiği sırada AK Partili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Örs hastaneye kaldırıldı

Giriş: 06.12.2022 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meclis'te
Habertürk Ankara

TBMM'de bütçe görüşmelerinin ikinci gününde AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulunda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri ele alınıyor.

İYİ Parti milletvekili Ümit Feyyaz kürsüde konuşurken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan geldi. İYİ Parti ile AK Parti atışmaya devam etti.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi. Araya girilince AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Yaralanan Örs hastaneye kaldırıldı.

Örs'ün kalp pili olduğu, kavgadan dolayı ritim bozukluğu oluştuğu öğrenildi. Örs'ün bir gün yoğun bakımda tedavi altında kalması beklenirken, kalp pilinin değiştirileceği bildirildi.

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